Патрушев побывал на новой атомной подлодке "Император Александр III"

Патрушев в Мурманской области посетил атомную подлодку "Император Александр III"

МУРМАНСК, 20 авг — РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Мурманскую область побывал на борту нового российского атомного подводного крейсера "Император Александр III" на базе подводных кораблей в городе Гаджиево.

Патрушев встретился с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым. С ним помощник главы государства обсудил важность повышения боеготовности и технического оснащения Северного флота для обеспечения защиты национальных интересов России в Арктике. Патрушев также встретился с экипажем АПЛ "Император Александр III".

"Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015 года, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. Оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

"Император Александр III" вошел в состав ВМФ 11 декабря 2023 года, в церемонии в Северодвинске (Архангельская область) принимал участие президент России Владимир Путин, которому и принадлежит инициатива присвоения подлодке имени Александра III.