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ТАСС

Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

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© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images
© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images.
Источник изображения: © Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, что позволяет перевозить 1 или 2 основных боевых танка

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Украина срочно запросила страны НАТО предоставить ей через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин, говорится в сообщении этого координационного центра НАТО.

Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить 1 или 2 основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 тяжелых пожарных машин, с лестницами не менее 30 метров и 50 пожарных машин с лестницами длиной более 35 м. По принятой в НАТО процедуре, координационный центр альянса уведомил в открытом режиме страны НАТО о необходимости предоставить Киеву эту технику "для спасения людей и разбора завалов" в результате "российских ударов", подчеркнув, что все машины "требуются срочно".

Координационный центр НАТО не конкретизировал точки передачи запрошенной техники, отметив, что об этом страны-поставщики должны довариваться напрямую с представителями Киева.

Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы не связан напрямую с обеспечением боевых действий и операций НАТО. Он является вспомогательной системой гражданской обороны для оказания помощи странам, где произошли крупные природные или техногенные катастрофы.

Помощь, передаваемая по линии этого центра, не учитывается в расчетах западных военных поставок Украине. Киев активно пользуется данной структурой, например в начале СВО в 2022 году он запросил через этот центр большую партию средств радиохимической защиты - защитные костюмы и технику, предназначенные для работы в условиях радиационного или химического заражения местности. 

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