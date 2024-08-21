Южная Корея и Индонезия договорись о снижении индонезийской доли в проекте разработки истребителя KF-21

ЦАМТО, 20 августа. Власти Республики Корея согласились на снижение взноса Индонезии в рамках совместного проекта разработки истребителя следующего поколения KF-21 до 600 млрд. вон (около 440 млн. долл.).

Как сообщает Yonhap, о принятии данного решения Агентство программ оборонных закупок (DAPA) объявило 16 августа. Таким образом, взнос Индонезии с первоначальной суммы в размере 1,6 трлн. вон снижен до 600 млрд. вон.

Комитет по содействию оборонным проектам Министерства национальной обороны Республики Корея одобрил предложенный план на фоне опасений по поводу невыполнения обязательств Джакарты по проекту KF-21 из-за неоднократных задержек платежей.

Напомним, что в мае этого года Индонезия предложила оплатить около трети первоначально согласованной стоимости реализуемого совместно с Республикой Корея проекта разработки истребителя следующего поколения KF-21. Об этом сообщило издание Korea Times со ссылкой на свои источники в оборонной промышленности.

Одновременно Индонезия выразила готовность ограничить уровень передачи технологий KF-21, что вызвало еще большую обеспокоенность по поводу сделки, которая когда-то была провозглашена символом партнерства между двумя странами.

По данным источников издания Korea Times, ВС Индонезии передали это предложение своим коллегам из Агентства программ оборонных закупок (DAPA). Представитель DAPA заявлял, что агентство находится на "заключительной стадии переговоров с индонезийской стороной о методике распределения затрат по проекту KF-21". Тогда представитель DAPA не подтвердил и не опроверг ставшие известными СМИ детали предложения.

Как уже сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые составляют около 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна получить один прототип, доступ к разработанным в рамках программы технологиям и "ноу-хау", а также приобрести до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна была внести около 1,6 трлн. вон. Тем не менее, с января 2019 года по ноябрь 2022 года платежи были приостановлены. Всего на текущий момент Индонезия выплатила за проект около 380 млрд. вон, а текущая задолженность превышает 1 трлн. вон. Пытаясь решить проблему, Джакарта предлагала производить выплаты в натуральной форме, в частности, поставкой пальмового масла.

В конце прошлого года Джакарта обратилась к Сеулу с просьбой продлить срок оплаты до 2034 года, но южнокорейское правительство отказалось, поскольку серийное производство KF-21 должно начаться в этом году, а его принятие на вооружение запланировано на 2026 год.

В последнем предложении Индонезия согласилась ежегодно до 2026 года выплачивать 100 млрд. вон, что в сумме составит 600 млрд. вон на проект. Взамен Джакарта согласилась на снижение уровня передачи технологий (около трети от первоначально согласованного).

Принятие этого предложения потребует от Сеула взять на себя дополнительные расходы в размере 1 трлн. вон, а также, вероятно, негативно скажется на перспективах оборонного партнерства с Индонезией, поскольку, несмотря на бюджетные ограничения и задержки платежей по проекту KF-21, в феврале 2022 года МНО Индонезии приступило к закупке 42 французских истребителей "Рафаль".

В январе этого года охранники задержали индонезийских сотрудников при попытке выноса нескольких флэш-накопителей с конфиденциальными данными по KF-21 с предприятия Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне.

Таким образом, перспективы партнерства между двумя странами по проекту истребителя оставались неопределенными, особенно учитывая приход к власти нового президента Индонезии Прабово Субианто. Во время своего пребывания на посту министра обороны Индонезии в 2019 году П.Субианто поддержал приостановку платежей по совместным проектам и подчеркнул важность обеспечения большей передачи технологий.

В Агентстве DAPA 14 августа 2024 года заявили, что Комитет по содействию оборонным проектам МНО РК одобрил план, приняв во внимание различные факторы, включая двусторонние отношения, а также имеющуюся возможность обеспечения суммы дефицита. Также ожидается, что разработка KF-21 обойдется примерно в 7,6 трлн. вон, что на 500 млрд. вон меньше первоначального бюджета.

Представитель DAPA сообщил на условиях анонимности, что дефицит будет совместно покрыт южнокорейским правительством и компанией Korea Aerospace Industries, при этом правительство возьмет на себя большую часть обязательств.

Относительно передачи технологий Джакарте было решено сократить ее объемы в пределах взноса в программу в размере 600 млрд. вон (точная пропорция не сообщается).