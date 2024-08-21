МИД РФ: данные о ЧВК США в Курской области доказывают участие Вашингтона в конфликте

Подобные действия идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена, заявили в дипведомстве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Появившиеся свидетельства участия американских частных военных компаний (ЧВК) во вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область доказывают вовлеченность США в конфликт на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с вызовом в дипведомство временного поверенного в делах США в Москве Стефани Холмс.

"Подчеркнуто, что подобные действия (участие ЧВК во вторжении в Курскую область - прим. ТАСС), идущие вразрез с утверждениями администрации [президента США] Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы [президента Украины] Владимира Зеленского", - отмечается в сообщении.