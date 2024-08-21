На ТОФ начались учения с привлечением гражданских судов

Они продлятся до 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) во вторник стартовали мобилизационные учения с привлечением гражданских судов, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня во Владивостоке стартовали комплексные показные специальные учения ТОФ по видам обеспечения, в том числе по материально-техническому, инженерному, медицинскому, поисково-спасательному и морально-психологическому. Одним из эпизодов учений стал показной прием в состав ТОФ гражданского буксира одной из судовладельческих организаций Приморского края. На буксире под звуки оркестра был поднят флаг Вспомогательного флота ВМФ России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятие прошло на 33-м причале ТОФ, где происходило формирование группировки судов обеспечения для выполнения поставленных задач в море. На пирсе был отработан алгоритм приема судна членами специальной комиссии для нужд флота с целью увеличения возможностей по буксирному обеспечению. После церемонии приема буксира сформированный отряд из пяти судов обеспечения вышел в море для развертывания в назначенные районы, где в ближайшие дни продолжатся специальные учения. После завершения учений призванный на ТОФ буксир вернется обратно в свой порт приписки в прежнем статусе.

Специальные учения по видам обеспечения продлятся на ТОФ до 22 августа. В ходе мероприятий будут отработаны такие показные элементы, как погрузка крылатой ракеты на корабль, восстановление поврежденной кабельной линии, погрузка боезапаса с десантного катера, формирование конвоя, проводка конвоя за тралами с уничтожением мин, поиск и уничтожение иностранной подлодки с привлечением вертолета Ка-27ПЛ и торпедной стрельбой, отражение атак безэкипажных катеров противника, оказание помощи аварийному кораблю, эвакуация раненого с аварийного корабля, пополнение запасов в море и развертывание пункта маневренного базирования на берегу по видам обеспечения.

Также на одном из аэродромов в Приморском крае пройдет показное учение по погрузке боезапаса на противолодочный самолет Ил-38 с отражением нападения диверсантов, ликвидацией последствий возгорания авиатехники и восстановлением взлетно-посадочной полосы после авиаударов противника.