Южная Корея выбрала SpaceX для запуска геостационарного спутника

Компания SpaceX запустит в 2027 году геостационарный спутник для Южной Кореи

Южнокорейской аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года. Об этом сообщает SpaceNews.

3,7-тонный спутник разработан Корейским институтом аэрокосмических исследований и Корейским научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций на замену космическому аппарату GEO-Kompsat-1, запущенному в 2010 году с космодрома Куру во Французской Гвиане на европейской ракете Ariane 5.

Разработка GEO-KOMPSAT-3 началась в 2021 году. Стоимость создания аппарата — 309 миллионов долларов.

Ранее южнокорейская сторона неоднократно выбирала ракету Falcon 9 компании SpaceX для запуска собственных космических аппаратов.