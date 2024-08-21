В США запланировали новое испытание после предыдущей неудачи радара системы ПРО на Аляске

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В Пентагоне запланировали очередное испытание нового мощного радара дальнего обнаружения баллистических ракет, строительство которого было завершено в начале 2021 года на Аляске. В прошлый раз очередное испытание радара LRDR (Long Range Discrimination Radar) на базе ВВС США «Клир» было приостановлено летом прошлого года. Американское военно-политическое издание Defense News сообщает, что следующие испытания запланированы на следующий год.

Директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз рассказал Defense News в интервью на симпозиуме по космосу и противоракетной обороне, проходившем ранее в этом месяце, что в конце лета прошлого года испытания LRDR были прерваны в результате «целевой аномалии». Из-за этой проблемы часть испытания, предназначенная для отслеживания имитации приближающейся ракеты, осталась незавершенной. По словам Коллинза, «самой большой заботой» агентства было быстрее ввести в эксплуатацию радара, расположый на базе «Клир». Он уточнил, что обнаружение другой «не столь сложной» цели прошло успешно.

Разработанный компанией Lockheed Martin радар LRDR, если при новых испытаниях вновь не возникнет «целевой аномалии», после ввода в эксплуатацию будет способен одновременно искать и отслеживать множество небольших объектов, включая баллистические ракеты всех классов на больших дальностях при непрерывной работе и будет подключен к наземной системе промежуточной обороны и системе командования и контроля, боевого управления и связи ПРО Aegis («Иджис»). Кроме того, радар способен различать на больших расстояниях и сопровождать полет ракет с нескольких направлений, а также различать реальные боеголовки и ложные цели.

Комплекс стратегической противоракетной обороны (Ground-Based Midcourse Defense/GMD) США был введен в строй в 2005 году. Он предназначен для обнаружения и перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. Строительство новейшего радара дальнего действия в рамках ПРО именно на Аляске вовсе неслучайно. Издание отмечает, что LRDR как часть GMD предназначен для защиты континентальной части США от угроз межконтинентальных баллистических ракет со стороны Северной Кореи и Ирана. Да и до России от Аляски, что называется, рукой подать.

Помимо противоракетной обороны, LRDR также будет поддерживать осведомленность о космической сфере путем мониторинга космической активности, такой как спутники, вращающиеся вокруг Земли, отработавшие корпуса ракет и осколочный мусор. И хотя обновление программного обеспечения не является официальным требованием, оно может предоставить LRDR возможность обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия, пишет Defense News.

По словам Коллинза, как только основное испытание будет завершено в 2025 году, оно «послужит основой для принятия оперативного решения о включении новейшего радара в оперативную базу для противоракетной обороны страны». Ранее испытания LRDR переносились неоднократно, в том числе, как объяснили в Пентагоне, из-за пандемии коронавируса. В конечном итоге, программа перешла в «статус смотрителя», что означает присутствие лишь небольшой группы военных и специалистов на объекте для обеспечения защиты материалов от непогоды.