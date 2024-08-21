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Военное обозрение

Байден совершил первый полёт на новом президентском вертолёте VH-92A Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США получил последнюю партию из 23 новых президентских транспортных вертолетов VH-92A Patriot, традиционно имеющих обозначение Marine One.

Как сообщает Defence News, компания Sikorsky, являющаяся одним из подразделений Lockheed Martin, передала последнюю машину из партии на церемонии, состоявшейся 14 августа на заводе компании в городе Овего, штат Нью-Йорк.

После многолетнего перерыва в поставках предназначенных для высшего руководства США вертолетов президент страны Джо Байден совершил свой первый полет на борту одного из переданных Sikorsky Marine One, являющегося модификацией вертолета Sikorsky S-92. От серийной модели их отличает больший размер и дальность полета.

Байден сел в вертолет после прибытия в Чикаго, куда он прибыл для участия в съезде Демократической партии. Новый президентский вертолет доставил Байдена из международного аэропорта О'Хара в зону посадки Soldier Field.

Процесс обновления парка президентских вертолетов в США занял более двадцати лет. За это время были заменены использовавшиеся ранее для транспортировки американских президентов вертолеты 1970-х годов выпуска. Изначально предполагалось заменить президентские вертолеты на более новые модели после произошедшего в США теракта 11 сентября 2001 года, однако впоследствии пришедшая к власти администрация Барака Обамы отказалась от этой идеи.

Сообщается, что новые вертолеты обладают лучшими летно-техническими характеристиками и способны перевозить большую полезную нагрузку, чем VH-3D и VH-60N, использовавшиеся ранее, а также оснащены улучшенными системами координации действий экипажа и связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
SH-3
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Персоны
Барак Обама
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