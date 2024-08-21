В ЕС заявили, что атака ВСУ на приграничье РФ не повлияет на вступление в союз

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано отметил, что происходящее на территории Курской области - это следствие проведения Россией специальной военной операции

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области никак не повлияет на процесс вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

По его оценке, происходящее на территории Курской области - это следствие проведения РФ специальной военной операции (СВО). "Украина имеет право защищать себя, поэтому это не имеет никакого отношения к процессу вступления в ЕС", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать действия Украины как государства - кандидата на вступление в Евросоюз.