Украина выделила $580 млн на закупку дронов для ВСУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что "государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА", а также создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Украины выделило 24 млрд гривен ($580 млн) на закупку дронов для нужд вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня выделяем 24 млрд гривен на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны", - написал он в Telegram-канале. Премьер напомнил, что "государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА", а также создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем.

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции о планах произвести в стране в 2024 году миллион беспилотников. В начале этого года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал граждан страны принять участие в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов на дому. После этого руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская уточнила, что планы создать миллион беспилотников касаются лишь "самых простых FPV-дронов".