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ТАСС

Чехия намерена использовать доходы от активов РФ для закупки снарядов Киеву

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Яна Чернохова
Яна Чернохова.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Министр обороны Яна Чернохова отметила, что таким образом Прага получила еще один источник финансирования инициативы

ПРАГА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Чехии планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для закупки боеприпасов Украине в рамках совместной инициативы некоторых западных стран. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства. В нем отмечается, что таким образом Чехия получила еще один источник финансирования инициативы и намерена закупить на эти средства "несколько сотен тысяч боеприпасов".

Как указали в Праге, Министерство обороны Чехии выступит посредником между ЕС, предоставляющим средства, и поставщиками снарядов. При этом в первую очередь будут удовлетворяться "срочные запросы" украинской стороны. "Мы не можем раскрыть дальнейшие подробности, так как это может поставить под угрозу помощь Украине", - добавили в оборонном ведомстве республики.

26 июля Еврокомиссия сообщила, что ЕС экспроприировал и перевел в фонды Еврокомиссии для Украины первый транш в размере €1,5 млрд, полученных от доходов от реинвестирования замороженных активов РФ, 90% этих денег пойдет на компенсации странам ЕС за поставки оружия Киеву. Следующий транш ожидается в марте 2025 года

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. В настоящее время в инициативе участвует 18 стран. По состоянию на конец мая только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства по инициативе, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. 

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