США разрабатывают гибридный двигатель на основе высокоплотного полимера для гиперзвуковой ракеты

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ВВС США заключили контракт с компанией Vaya Space на разработку гибридного двигателя для гиперзвуковой ракеты. Об этом информирует издание National Defense Magazine. В публикации отмечается, что его основой является полимер высокой плотности - разновидность полиэтилена
– рассказал о преимуществах технологии главный операционный директор Vaya Space Роберт Фабиан.
Он добавил, что совершенствованию этой технологии компания посвятила последние несколько лет.
Если замысел удастся реализовать на практике, то, по словам разработчиков, американские гиперзвуковые ракеты с новым гибридным двигателем станут настоящим сюрпризом для потенциального противника.
– обещает Фабиан.
В компании добавляют, что смогли создать не только новую технологию производства двигателей, но и разработали собственную модель их работы, которая позволяет очень быстро масштабировать конструкции силовых установок. При этом подчеркивается, что этого удалось добиться благодаря использованию технологии компьютерного моделирования.
Стоит отметить, что стоимость контракта между ВВС США и компанией Vaya Space не разглашается, как, впрочем, и сроки его исполнения.
Добавим, что на сегодняшний день США заметно отстают от России в создании гиперзвукового оружия. Армия РФ уже успешно применяет его в зоне проведения специальной военной операции, тогда как Штаты заняты разработкой технологий.