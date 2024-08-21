США разрабатывают гибридный двигатель на основе высокоплотного полимера для гиперзвуковой ракеты

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ВВС США заключили контракт с компанией Vaya Space на разработку гибридного двигателя для гиперзвуковой ракеты. Об этом информирует издание National Defense Magazine. В публикации отмечается, что его основой является полимер высокой плотности - разновидность полиэтилена

При правильном использовании окислителя этот материал прекрасно горит, а если его нет, возгорания не произойдет. Это вещество полностью инертно при хранении, пока вы не доведёте его до максимальной скорости при использовании. И если что-то действительно выходит из строя, оно выходит из строя безопасно, и пламя гаснет, а не детонирует

– рассказал о преимуществах технологии главный операционный директор Vaya Space Роберт Фабиан.

Он добавил, что совершенствованию этой технологии компания посвятила последние несколько лет.

Если замысел удастся реализовать на практике, то, по словам разработчиков, американские гиперзвуковые ракеты с новым гибридным двигателем станут настоящим сюрпризом для потенциального противника.

Поскольку это гибридная ракета в плане использования топлива, она лучше управляема, полёт можно регулировать. Так что, вы можете двигаться с высокой скоростью и ускорением, которые вы хотите. Также вы можете сделать её незаметной, пока набираете скорость, если хотите избежать обнаружения. Эта способность контролировать скорость ракеты и тепловую характеристику сделает ракету гораздо менее предсказуемой для системы обнаружения

– обещает Фабиан.

В компании добавляют, что смогли создать не только новую технологию производства двигателей, но и разработали собственную модель их работы, которая позволяет очень быстро масштабировать конструкции силовых установок. При этом подчеркивается, что этого удалось добиться благодаря использованию технологии компьютерного моделирования.

Стоит отметить, что стоимость контракта между ВВС США и компанией Vaya Space не разглашается, как, впрочем, и сроки его исполнения.

Добавим, что на сегодняшний день США заметно отстают от России в создании гиперзвукового оружия. Армия РФ уже успешно применяет его в зоне проведения специальной военной операции, тогда как Штаты заняты разработкой технологий.