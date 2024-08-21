COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии

ЦАМТО, 20 августа. В Картахене (Колумбия) подписан контракт на поставку материалов, оборудования и оказание технической помощи для строительства в Колумбии первого фрегата проекта PES для ВМС страны.

Документ подписали представители государственной колумбийской компании COTECMAR (Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial) и голландской Damen Shipyards Group.

Соглашение было подписано на борту учебного корабля "Глория". Стоимость продажи и сроки поставки не раскрываются.

Корабль проекта PES (Plataforma Estrategica de Superficie) станет первым фрегатом, построенным COTECMAR и самым крупноразмерным военным судном, когда-либо построенным в Колумбии. Таким образом, Колумбия станет третьей страной Латинской Америки, после Мексики и Бразилии, которая обладает возможностями для строительства по лицензии сложных военных кораблей на собственных верфях.

Контракт на строительство фрегата следует за соглашением о совместной разработке проекта корабля, которое было подписано COTECMAR и Damen в сентябре 2022 года. Фрегат будет построен COTECMAR на базе адаптированного проекта SIGMA-10514 компании Damen. Как предполагается, длина фрегата составит 107,5 м, максимальная ширина - 14,02 м.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2022 года Министерство обороны Колумбии выбрало Damen Shipyards Group технологическим партнером для реализации совместно с колумбийской COTECMAR процесса проектирования и постройки для ВМС Колумбии пяти фрегатов в рамках программы поставки стратегических надводных платформ PES (Plataformas Estrategicas de Superficie).

Представители COTECMAR и Damen 27 сентября 2022 года подписали контракт на совместную разработку в течение 18 месяцев проекта нового фрегата на базе адаптированного проекта SIGMA-10514.

В результате командование ВМС Колумбии намерено получить многоцелевую платформу, предназначенную для противолодочной, противокорабельной борьбы и обеспечения ПВО. Фрегаты планируется применять в Атлантическом и Тихом океанах.

До пяти новых фрегатов заменят четыре устаревших фрегата класса FS-1500 и два полученных из состава ВМС Республики Корея корвета класса "Поханг".

Согласно ранее озвученным требованиям ВМС Колумбии, корабли должны быть оборудованы интегрированной мачтой, ГАС, вооружены 76/62-мм артиллерийской установкой, противокорабельными ракетами (SSM-700K HAE SUNG-I), ЗРК средней дальности, ЗАК, оснащены вертолетом. Дальность хода должна составлять от 4000 до 7000 морских миль, скорость - от 27 до 30 узлов, автономность - около 30 суток.