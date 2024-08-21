Источник изображения: topwar.ru

С 6 августа киевский режим ведет наступательную операцию в Курской области, решив отыграться за прошлые поражения, атаковав изначальные территории России.

Как отмечается в издании Army Recognition, на протяжении последних двух лет ВСУ столкнулись с критическими ситуациями на нескольких фронтах, особенно на Донбассе, где российская армия медленно, но неуклонно продвигается вперед.

Сырский разработал это наступление не только для противодействия военному давлению со стороны ВС РФ, но и для придания [моральных] сил украинской армии, измотанной месяцами интенсивных боев.

Как указывается, подготовить операцию помогла повышенная секретность: размещение войск вблизи границы объяснялось необходимостью защиты Сум от предполагаемого вторжения России. По мнению автора, «блефу» способствовало и активное применение БПЛА, что позволило обойтись без массированных артиллерийских обстрелов, которые могли бы демаскировать намерения. Собственно ударным «кулаком» стали высокомобильные легкие силы, оснащенные колесной техникой, такой как БТР Stryker.

Маневренность позволила ВСУ обойти очаги сопротивления и продвинуться вглубь Курской области до того, как Россия смогла слаженно отреагировать

- полагают в западной прессе.

По словам автора, данная операция представляет собой попытку переломить ход войны, используя уязвимые места России и одновременно обеспечивая новый импульс для сопротивления ВСУ.

Однако, как он считает, в этом уравнении важны два слагаемых – возможность ВСУ вести результативные действия в Курской области и способность Киева противостоять ВС РФ на Донбассе.

Как пишет автор, Россия якобы перебросила часть сил с Донбасса в Курскую область, но это не мешает ей достигать новых успехов в этом регионе, особенно в районе Покровска и Торецка, где ВС РФ стремятся добиться решающего прорыва.

Источник изображения: topwar.ru

Как он полагает, Россия не стала массово перебрасывать войска на новый фронт, а усилила удары по украинским позициям в Курской области и разместила здесь целый ряд элитных подразделений, таких как спецназ и морская пехота.

Ситуация остается сложной: украинские силы изо всех сил пытаются сохранить свое продвижение в России, несмотря на растущее сопротивление, в то время как русские продолжают наступать на Донбассе

- отмечается в издании.

Как полагает автор, ближайшие недели покажут, сможет ли Украина стабилизировать свои территориальные завоевания в РФ или ей придется отступить перед лицом все более организованной российской контратаки. Для России главная задача – это найти баланс между защитой своей территории и продолжением наступления на Донбассе.

Если РФ будет в состоянии продолжать оказывать давление на Донбассе, сдерживая украинское наступление в России, она может выйти сильнее из текущей фазы конфликта

- делает вывод автор.