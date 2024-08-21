Источник изображения: topwar.ru
С 6 августа киевский режим ведет наступательную операцию в Курской области, решив отыграться за прошлые поражения, атаковав изначальные территории России.
Как отмечается в издании Army Recognition, на протяжении последних двух лет ВСУ столкнулись с критическими ситуациями на нескольких фронтах, особенно на Донбассе, где российская армия медленно, но неуклонно продвигается вперед.
Как указывается, подготовить операцию помогла повышенная секретность: размещение войск вблизи границы объяснялось необходимостью защиты Сум от предполагаемого вторжения России. По мнению автора, «блефу» способствовало и активное применение БПЛА, что позволило обойтись без массированных артиллерийских обстрелов, которые могли бы демаскировать намерения. Собственно ударным «кулаком» стали высокомобильные легкие силы, оснащенные колесной техникой, такой как БТР Stryker.
- полагают в западной прессе.
По словам автора, данная операция представляет собой попытку переломить ход войны, используя уязвимые места России и одновременно обеспечивая новый импульс для сопротивления ВСУ.
Однако, как он считает, в этом уравнении важны два слагаемых – возможность ВСУ вести результативные действия в Курской области и способность Киева противостоять ВС РФ на Донбассе.
Как пишет автор, Россия якобы перебросила часть сил с Донбасса в Курскую область, но это не мешает ей достигать новых успехов в этом регионе, особенно в районе Покровска и Торецка, где ВС РФ стремятся добиться решающего прорыва.
Источник изображения: topwar.ru
Как он полагает, Россия не стала массово перебрасывать войска на новый фронт, а усилила удары по украинским позициям в Курской области и разместила здесь целый ряд элитных подразделений, таких как спецназ и морская пехота.
- отмечается в издании.
Как полагает автор, ближайшие недели покажут, сможет ли Украина стабилизировать свои территориальные завоевания в РФ или ей придется отступить перед лицом все более организованной российской контратаки. Для России главная задача – это найти баланс между защитой своей территории и продолжением наступления на Донбассе.
- делает вывод автор.