Россия не стала перемещать значительные силы с основных линий фронта в Курскую область и задействовала резервы, отметил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не принесла Киеву каких-либо значительных результатов, кроме внимания со стороны западных СМИ. При этом неясно, какие цели преследовал Киев, подчеркнул бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб в статье на портале Responsible Statecraft.

"Хотя Киеву удалось попасть в заголовки новостей, остается неясным, какой цели он может добиться своим нападением", - пишет Биб. Он отмечает, что первоначально акция ВСУ породила внушительный объем оптимистических комментариев на страницах западных газет и ток-шоу. Однако, чтобы действительно переломить ход боевых действий в зоне СВО, Украине нужно отвлечь "значительное количество российских сил" с украинских линий фронта, уничтожить стратегически важные объекты внутри России или удержать территории в долгосрочной перспективе, отмечает Биб. Эксперт сомневается, что это возможно.

Россия не стала перемещать значительные силы с основных линий фронта в Курскую область и задействовала резервы, указывает Биб. При этом Киеву не удалось захватить Курскую АЭС для "усиления своих позиций на переговорах". А российские удары по скоплениям украинских войск и по путям снабжения помешали Украине развить наступление в Курской области, подчеркивает эксперт. По его словам, ВСУ также пришлось отвести средства ПВО к границе России, что подвергло их позиции на линиях фронта "разрушительным ударам" со стороны российских сил. Таким образом, Украине не удастся "удержать занятые территории" и "изменить ход конфликта", подытоживает Биб.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 121 тыс. человек отселили из 9 приграничных районов Курской области. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 24 регионах. В ПВР находятся около 10 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 800 военнослужащих, 54 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.