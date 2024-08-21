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ТАСС

Эксперт назвал атаку на Курскую область крайне рискованным маневром Киева

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что Украину ожидает крайне сложная зима, поскольку ее энергетическая инфраструктура в значительной степени пострадала, а военно-промышленный комплекс существенно ослаблен

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Атака ВСУ на Курскую область является крайне рискованным маневром Украины, направленным на то, чтобы отвлечь внимание от катастрофического положения в Донбассе. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV.

"Наступление в Курской области является крайне рискованной игрой Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", - заметил специалист. "Если эффект вторжения в Курскую область ослабнет, то будут израсходованы ценные резервы, которые, собственно говоря, необходимы в Донбассе, где Россия беспрепятственно продвигается вперед. Тогда краткосрочный подъем боевого духа [ВСУ] обернется в обратную сторону", - констатировал он.

Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической для ВСУ ситуации в Донбассе. "Совершенно верно", - сказал он. В то же время эксперт указал на то, что Украину ожидает крайне сложная зима, поскольку ее энергетическая инфраструктура в значительной степени пострадала, а военно-промышленный комплекс существенно ослаблен.

"В Донбассе россияне продолжают атаковать прежде всего с пяти направлений", - отметил Райснер, уточнив, что российские силы уже преодолели первую линию обороны ВСУ и сейчас идут бои на второй линии, которую войска РФ вот-вот преодолеют. Третья же линия, по словам эксперта, достаточно слабая. "Далее следует просторная, открытая и равнинная территория. Там Украина должна бы уже возводить новые оборонительные укрепления. На это не хватает времени и ресурсов. И именно поэтому россияне пытаются стремительно из этой второй оборонительной линии продвинуться в направлении третьей", - считает полковник.

"Таким образом, мы видим, что для украинской стороны вся ситуация, несмотря на наступление в Курской области, продолжает оставаться невыгодной", - резюмировал Райснер. 

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