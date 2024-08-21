Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными

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Уголовное дело против экс-командующего 58-й армией Попова построено на косвенных обвинениях, у следствия нет прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемым ему преступлениям. Как оказалось, подписи в документах, якобы сделанные Поповым, являются поддельными. Об этом рассказал адвокат генерала Сергей Буйновский.

Следственный комитет назначил почерковедческую экспертизу по уголовному делу, где одним из обвиняемых является экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Как оказалось, подписи в документах, являющиеся одним из доказательств, на основе которых строилось обвинение, ему не принадлежат, они поддельные. Таким образом, прямых доказательств причастности Попова к хищению металлолома нет, все сейчас строится только на косвенных.

Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться

- приводит ТАСС слова Буйновского.

Напомним, что генерала обвиняют в якобы хищении металлолома, предназначенного для строительства линии обороны в Запорожской области на сумму более 130 млн. рублей. Попов вину не признал, заявив, что ни о каком металлоломе понятия не имеет, его задачей было остановить наступление ВСУ и он с этим справился.

В июле суд изменил генералу меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, но Попов считает это незаконным и требует отправить его в зону спецоперации.