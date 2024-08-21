Эксперт заявила, что Моди призовет Украину к диалогу с РФ

Атака на Курскую область осложняет процесс, отметила эксперт в области международных отношений Анурадха Ченой

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время запланированного 23 августа визита в Киев может призвать украинскую сторону к мирным переговорам, но атака на Курскую область показала, что Запад не позволит Украине прислушаться к его словам. Такое мнение высказала ТАСС профессор индийского Глобального университета Джиндала, эксперт в области международных отношений Анурадха Ченой.

"Атака не только Украины, но и НАТО в целом на Курскую область, это значительная эскалация со стороны Запада, которая показала, что они не хотят мира", - сказала собеседница агентства, оценив последние события как "крайне негативные".

По ее мнению, Моди в Киеве скажет, что "следует вести переговоры, так как люди на глобальном Юге не хотят войны". "Моди любит быть голосом глобального Юга. Конечно, он будет говорить только за Индию, но выскажет предположение, что глобальный Юг хотел бы мирного разрешения конфликта и переговоров. Однако Украину это не тронет, потому что их хозяева - НАТО, Запад и США. Они ими манипулируют", - считает Ченой.

"Конечно, премьер-министр будет использовать очень дипломатичный язык. Он скажет, что мы [Индия] продолжим оказывать определенную гуманитарную помощь, но предлагаем сделать что-то для мира. Они не будут слушать. Я не думаю, что прозвучит что-то большее", - указала она.

Как напомнила эксперт, ранее "Моди четко сказал, какова позиция Индии: сейчас не время для войны". "Индийцы в целом не любят войны, но они понимают, почему Россия должна была провести специальную военную операцию", - отметила эксперт, подчеркнув, что недавний визит индийского премьера в Россию, состоявшийся в дни проведения саммита НАТО, стал сигналом Североатлантическому альянсу, что "они не могут ничего диктовать Индии".

Ранее МИД Индии подтвердил, что Моди посетит с официальным визитом Украину 23 августа по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве отметили, что продолжающийся конфликт на Украине станет одной из тем переговоров.

Урегулирование

На встрече с руководством МИД в июле глава российского государства Владимир Путин выдвинул предложение окончательного урегулирования конфликта на Украине, которое предполагает нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус этой страны, ее демилитаризацию и денацификацию, снятие западных санкций против РФ, а также признание сложившихся территориальных реалий - суверенитета России над присоединившимися к ней в результате референдумов субъектов Федерации.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 121 тыс. человек отселили из 9 приграничных районов Курской области. Пункты временного размещения (ПВР) для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 24 регионах. В ПВР находятся около 10 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 800 военнослужащих, 54 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, предложения президента РФ по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области на данный момент невозможны.