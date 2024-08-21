FT: атакой на Курскую область Киев ослабил позиции в Донбассе

По информации газеты, российские войска добились "тактического успеха" в ДНР, если ситуация не изменится, там вероятны дальнейшие успехи ВС РФ

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Переброска Украиной "скудных ресурсов" в Курскую область позволила ВС РФ добиться успеха в Донбассе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на командира артиллерийской бригады ВСУ, имя которого не приводится.

По его словам, подразделения "вновь возвратились к нормированию боеприпасов, потому что они были перераспределены" для атаки на Курскую область. Киев перебросил туда "более 10 тыс. военнослужащих, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад", из контролируемых Киевом районов ДНР и Харьковской области, где, по словам официальных лиц, участвовавших в операции, "идут самые ожесточенные бои", говорится в публикации. Как пишет газета, ВС РФ прорывают оборону ВСУ и приближаются к полному освобождению ДНР.

Еще за несколько дней до нападения на Курскую область украинская оборона в ДНР "дала трещины", сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с военными операциями. Российские войска добились "тактического успеха" в ДНР, если ситуация не изменится, там вероятны дальнейшие успехи ВС РФ, полагает он.

Поскольку большую часть своих резервов Украина перебросила в Курскую область, ей "придется изо всех сил пытаться заполнить бреши в обороне и противостоять различным российским угрозам", приводит FT слова Конрада Музыки, главы базирующейся в Польше аналитической группы Rochan Consulting. "У России нет проблем с мобилизацией войск, тогда как у Украины все еще есть проблемы с достижением числа военнослужащих, необходимого для удержания и проведения операций в Донецке", - заявил он британской газете.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 121 тыс. человек отселили из 9 приграничных районов Курской области. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 24 регионах. В ПВР находятся около 10 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 800 военнослужащих, 54 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.