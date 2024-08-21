ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России

МИД России: ОДКБ отработает меры по защите стабильности в Центральной Азии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время проведет серию учений в Центральной Азии по защите стабильности в регионе, сообщил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве. В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе, коллективной безопасности, в частности с учетом ситуации в Афганистане", - заявил РИА Новости Агасандян .

Он отметил также интерес к работе ОДКБ со стороны ряда евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте.