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ТАСС

Лукашенко высоко оценил шаги Венгрии по разрешению конфликта на Украине

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

Президент Белоруссии отметил, что "несмотря на любые международные сложности, Минск и Будапешт остаются верными своим принципам, развивают взаимовыгодное равноправное сотрудничество"

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценивает позицию Венгрии по разрешению конфликта на Украине.

"Безусловно, одним из главных приоритетов сегодня является урегулирование конфликта в соседней Украине. Белорусская сторона всегда выступала за мирные инициативы и стабильность в Европе не только словами, но и делом. Именно поэтому мы высоко ценим позицию Венгрии, которая занимает важное место в европейской политике и делает решительные шаги по установлению мира", - отметил Лукашенко в послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю Дня Святого Иштвана, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

По словам белорусского президента, Венгрия является страной "с ответственной и активной позицией, последовательно проводит взвешенную миролюбивую политику, которая отвечает в первую очередь национальным интересам государства". Лукашенко сказал, что "несмотря на любые международные сложности, Минск и Будапешт остаются верными своим принципам, развивают взаимовыгодное равноправное сотрудничество, основанное на уважении и схожести взглядов по многим вопросам".

Поздравляя президента Венгрии Тамаша Шуйока, Лукашенко отметил, что "в соответствии с основополагающими конституционными нормами и национальными интересами Минск и Будапешт уже много лет активно развивают двустороннее взаимодействие на благо народов наших стран". Глава белорусского государства также напомнил, что первый год президентства Тамаша Шуйока выпал на значительное событие - председательство Венгрии в Совете ЕС. Лукашенко выразил уверенность, что "благодаря лидирующей роли Будапешта в европейскую повестку дня вернутся такие важные вопросы как защита семьи, традиционных христианских ценностей, необходимость сохранения справедливых принципов международного права и межгосударственных отношений". 

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