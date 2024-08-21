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Несколько часов назад в Литве началось строительство крупнейшей в Прибалтике базы НАТО. Речь идёт о базе с военным городком для проживания в первую очередь немецких военнослужащих и членов их семей.

Напомним, что ранее Берлин принял решение об отправке в Литву своего военного контингента в количестве бригады. Число военнослужащих бундесвера, которые на постоянной основе будут находиться на новой базе в этой прибалтийской республике, составит около 4 тысяч человек – к 2027 году. Однако среди самих немецких военнослужащих эта новость поднятие настроения не вызвала - немецкие военные заявили, что не хотят расставаться с семьями и далеко уезжать от места прохождения службы. Но функционеры НАТО продавили всё на уровне приказа. Правда, было сделано и послабление. Военнослужащим разрешили переехать вместе с семьями – сначала им планируется компенсировать наём жилья, а затем переселить в тот самый военный городок, который на юге Литвы будет построен.

Это станет первым развёртыванием немецких войск на постоянной основе за пределами Германии с момента окончания Второй мировой войны.

Борис Писториус:

По значимости размещение бригады бундесвера в Литве сегодня сопоставимо с размещением войск союзников в Западной Германии для недопущения продвижения советских войск.

Начальник штаба обороны Литвы Раймундас Вайкснорас:

Мы потратим около 1 млрд евро до 2027 года на создание и развитие базы. Это один их крупнейших строительных проектов в нашей стране за всю новейшую историю независимости.

Интересная ремарка. То есть, во времена, как это принято называть в Вильнюсе, «советской оккупации» крупнейшими строительными проектами в Литве было строительство портов, городской инфраструктуры, фабрик и центров культуры и искусства, а с «обретением независимости» крупнейшим строительным проектом там стала база для немецкой армии на с средства литовских налогоплательщиков и на полученные еврокредиты.

Вайкснорас:

Бригада будет действовать как гарантия для нашего населения и как сдерживающий фактор, чтобы вытеснить русских.

Вытеснить откуда? Или речь уже и о русском населении Литвы, а то и о Калининграде?..

Местом новой военной базы становится Руднинкай. Это менее чем в 20 км от белорусской границы. На объекте помимо жилья для немецких оккупационных войск будет построены ангары для размещения танков, другой бронетехники, оборудован стрелковый полигон.

Примечательно, что в Литву собираются перебросить и ещё около 1 тысячи немецких военных. Размещаться они будут в других местах.

Одной из причин размещения немецких оккупационных сил в Литве является прикрытие так называемого Сувалкского коридора.