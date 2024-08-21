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Военное обозрение

Один из командиров иранского КСИР: Ответные меры в отношении Израиля будут более мощными, чем в прошлый раз

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Источник изображения: topwar.ru

Пошла четвёртая неделя со дня убийства лидера политсовета ХАМАС Исмаила Хании ударом по одному из зданий в Тегеране. При этом в Иране продолжают буквально ежедневно заявлять о том, что «теперь-то Израиль ответит за своё злодеяние».

С очередным заявлением подобного характера выступил бригадный генерал Али Фадави, занимающий пост замкомандующего КСИР. По словам Фадави, «ответные меры со стороны Ирана будут гораздо более мощными, чем в прошлый раз».

Иранский генерал:

Наказание придёт. Оно будет мощным и решительным. Мы сами определим и время, и место.

Такие заявление Фадави сделал после того, как иранскому командованию задали вопрос, будет ли Тегеран вообще отвечать Израилю на ликвидацию лидера политсовета ХАМАС.

Напомним, что несколькими месяцами ранее Иран провёл операцию, которую назвал «Истинное обещание (предупреждение)». Тогда на Израиль, территорию которого в Тегеране называют оккупированными территориями Палестины, были направлены десятки дронов и ракет. В Иране заявили, что все намеченные цели поражены, а в Израиле – что дроны и ракеты не достигли цели, так как были сбиты. Тогда в операции по перехвату ракет и дронов, выпущенных из Ирана по Израилю, принимали участие ВВС и ВМС США, Британии и других стран.

Тем временем на Западе опасаются того, что сегодня Иран медлит с ответом по той причине, что доводит до логического завершения свою ядерную программу.

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Израиль
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