Посольство РФ назвало аморальными заявления главы МО Британии по Курской области

Как говорится в комментарии ведомства, высказывания Джона Хили оторваны от реальности

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глубоко аморальны и оторваны от реальности. Об этом говорится в комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.

"Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа, - сообщили в диппредставительстве. - Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности".

Как сообщили в посольстве России, "сетования Хили" на рост нестабильности в мире "насквозь пропитаны лицемерием". "Ведь именно его страна - а если посмотреть на пару десятилетий назад, то и его [Лейбористская] партия - приложили немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения. Это в полной мере относится и к украинскому кризису - как с точки зрения активного участия Лондона в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров", - заметили в российском диппредставительстве.

Там высказали мнение, что "публично одобряя преступную авантюру Киева в Курской области, нынешние британские власти, как и их предшественники-консерваторы, потворствуют проводимой киевским режимом линии на эскалацию, резко увеличивающую масштаб рисков". "Видимо, Лондон не смущает абсурдность ссылок на статью 51 Устава ООН для оправдания чинимого украинскими боевиками мародерства, грабежей, взятия заложников, уничтожения гражданского имущества", - добавили в посольстве России.

"Глубоко аморальны высказывания Джона Хили о "гордости" в связи с британской поддержкой Украины - в первую очередь по отношению к мирным жителям российских регионов, против которых киевский режим применяет те самые вооружения. Именно их передачей столь гордится глава оборонного ведомства", - говорится в комментарии. В посольстве РФ полагают, что подобные заявления аморальны и "по отношению к жертвам нацизма", так как "неприкрытое использование символики СС украинскими "получателями" британской военной помощи говорит само за себя".

В диппредставительстве России считают, что такими "тезисами Лондон сам же вскрывает свою причастность к планированию этой и других эскалационных акций киевского режима". "При этом заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности. Темпы освобождения Донбасса российской армией демонстрируют, что авантюра Киева не повлияла на ход СВО. А кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов", - заверили в посольстве.

Российские дипломаты выразили уверенность, что многие британцы "видят насквозь" несостоятельность линии собственного военно-политического руководства, "вместо решения насущных проблем собственной страны продолжающего спекулировать о якобы исходящих от России угрозах и добивающегося затягивания украинского кризиса".