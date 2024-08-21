По словам президента Венесуэлы, США и страны Европы обязаны гарантировать переговоры о капитуляции Украины

КАРАКАС, 20 августа. /ТАСС/. Украина терпит поражение в агрессивной войне против России и США вместе с европейскими странами должны остановить террористические планы Зеленского против атомных электростанций. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

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"США и Европа должны остановить террористические планы Зеленского против атомных электростанций и гарантировать политические переговоры об окончательной капитуляции Украины и прекращении нацизма на Украине", - указал Мадуро и подчеркнул, что "США являются хозяевами Зеленского".

Президент отметил, что "нацистская группа, которая захватила и удерживает политическую власть в Киеве, потерпела поражение в агрессивной войне против России". Венесуэльский лидер указал, что поражение и капитуляция вооруженных сил Украины - это вопрос времени. "Остается лишь вопросом времени, когда [президент России Владимир] Путин и Россия добьются денацификации Украины и они этого добьются", - подчеркнул Мадуро.

Россия 9 августа уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область, на станции, предположительно, были обнаружены фрагменты сбитых ракет.