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Вестник Мордовии

"Комбайн смерти" - танк M-2002 из КНДР может бить "Абрамсы" и "Леопарды"

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военная промышленность КНДР кроме ракет различных типов в настоящее время самостоятельно выпускает и бронетанковую технику. Основные боевые танки "Чонма-216" известны также по западному обозначению М2002. Когда они впервые были показаны на параде в Пхеньяне, за ними закрепилось прозвище - "Комбайны смерти".

Все дело в том, что кроме основного, как считается, 125-мм орудия и спаренного пулемета они получили дистанционно управляемый модуль с двумя автоматическими гранатометами, что позволяет эффективно бороться с вражеской пехотой и другими целями.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

С правой стороны башни смонтирована пусковая раскладываемая установка двух малогабаритных зенитных ракет HT-16PGJ. Слева виден контейнер с двумя ПТУР Bulsae-3 с лазерным наведением и дальностью действия до 5500 метров.

Танк оборудован автоматизированной системой управления огнем, а также телекамерами, которые позволяют экипажу применять весь оружейный комплекс.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На башне имеются датчики обнаружения лазерного излучения и мортирки, отстреливающие гранаты, создающие аэрозольные завесы. Мощность двигателя может доходить до 1100 л.с.

По мнению военных экспертов, "Чонма-216" вполне может сражаться с экспортными версиями американских танков "Абрамс", а также с германскими "Леопард 2", не говоря уже о "Леопард 1". Ему по силам жечь британские "Челленджер 2", польские РТ-91, украинские Т-64БВ и Т-72АМТ.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
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