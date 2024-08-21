Войти
Известия.ru

Военнослужащие ВС РФ рассказали о способах защиты неба от украинских ракет и дронов

308
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ ежедневно защищают небо от ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Российские военнослужащие 20 августа рассказали «Известиям», как проходит боевая работа.


Охота на вражеские дроны продолжается круглосуточно. Из замаскированного укрытия расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» выдвигается в поле для уничтожения воздушной цели противника. В нескольких километрах дежурит воздушный наблюдатель ВС РФ, также защищающий небо. За пару минут оператор ЗРК «Тор» ловит вражескую цель и незамедлительно пускает по ней ракету.

«Машина отработала, сбили вражеский дрон самолетного типа. Сбили вражеский дрон, очень похожий на «Валькирию». Сейчас очень быстро — видим, все сетки разобраны — надо уезжать», — рассказал журналист «Известий» Александр Федорчак с места работы расчета ЗРК «Тор».

Подразделения ПВО у себя на позициях даже соорудили выставку из сбитых целей. Здесь можно подробно познакомиться с самыми распространенными беспилотниками самолетного типа «Валькирия», в коллекции летательных аппаратов есть также «Лелеки» и даже Avenger американского производства.

«Сейчас дежурим постоянно, постоянно следим, постоянно наблюдаем. Замечаем — уничтожаем. Всё всхлопывается очень быстро. Бывает, две ракеты в сутки, бывает — три. Достигало, буквально несколько дней назад, было пять пусков», — отметил начальник расчета «Тор М1» с позывным Баграт.

18 августа российские артиллеристы группировки «Запад» рассказали о том, как проходит боевая работа на купянском направлении. Командир орудия с позывным Масл подчеркнул, что артиллеристы в основном работают ночью, поскольку так более отчетливо видны вражеские позиции с тепловизора.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:49
  • 3946
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе
  • 20.08 22:02
  • 1
Проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне
  • 20.08 21:50
  • 3
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 20.08 21:17
  • 1
Заявление Минобороны РФ: Киев получит жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС