Военнослужащие ВС РФ рассказали о способах защиты неба от украинских ракет и дронов

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ ежедневно защищают небо от ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Российские военнослужащие 20 августа рассказали «Известиям», как проходит боевая работа.

Охота на вражеские дроны продолжается круглосуточно. Из замаскированного укрытия расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» выдвигается в поле для уничтожения воздушной цели противника. В нескольких километрах дежурит воздушный наблюдатель ВС РФ, также защищающий небо. За пару минут оператор ЗРК «Тор» ловит вражескую цель и незамедлительно пускает по ней ракету.

«Машина отработала, сбили вражеский дрон самолетного типа. Сбили вражеский дрон, очень похожий на «Валькирию». Сейчас очень быстро — видим, все сетки разобраны — надо уезжать», — рассказал журналист «Известий» Александр Федорчак с места работы расчета ЗРК «Тор».

Подразделения ПВО у себя на позициях даже соорудили выставку из сбитых целей. Здесь можно подробно познакомиться с самыми распространенными беспилотниками самолетного типа «Валькирия», в коллекции летательных аппаратов есть также «Лелеки» и даже Avenger американского производства.

«Сейчас дежурим постоянно, постоянно следим, постоянно наблюдаем. Замечаем — уничтожаем. Всё всхлопывается очень быстро. Бывает, две ракеты в сутки, бывает — три. Достигало, буквально несколько дней назад, было пять пусков», — отметил начальник расчета «Тор М1» с позывным Баграт.

18 августа российские артиллеристы группировки «Запад» рассказали о том, как проходит боевая работа на купянском направлении. Командир орудия с позывным Масл подчеркнул, что артиллеристы в основном работают ночью, поскольку так более отчетливо видны вражеские позиции с тепловизора.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.