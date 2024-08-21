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Интерфакс-АВН

Госдеп США одобрил продажу Сеулу 36 вертолетов Apache

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Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

Вашингтон. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Южной Корее 36 ударных вертолетов Apache и ряда сопутствующих комплектующих на $3,5 млрд, сообщило агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Согласно сообщению агентства, Сеул подал заявку на закупку у Вашингтона до 36 ударных вертолетов AH-64E Apache, 76 двигателей T700-GE-701D, 456 ракет AGM-114R2, 152 ракет класса "воздух-воздух" AGM-179A и в числе прочего 40 общих систем предупреждения о ракетном нападении AAR-57 на общую сумму $3,5 млрд.

"Эта предполагаемая сделка поддержит внешнеполитические цели и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепляя безопасность важного союзника, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
AH-64
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