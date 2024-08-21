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ТАСС

Система "Гонец" завершила испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи

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Фото: «Спутниковая система «Гонец»
Фото: «Спутниковая система «Гонец».

По словам заместителя гендиректора предприятия по эксплуатации Андрея Манойло, "Гонец" подтвердил способность передавать различные виды информации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спутниковая система "Гонец" завершила испытания персонального терминала связи "Гонец-автономный" и готовится к его серийному выпуску. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора предприятия по эксплуатации Андрей Манойло.

"Испытания терминала полностью завершены, и мы готовимся к его серийному производству", - сказал он.

По словам замглавы предприятия, "Гонец" подтвердил способность передавать различные виды информации. Кроме того, при питании от аккумулятора время непрерывной работы превысило 4 часа. "В "Гонце-автономном" используется новая антенна, которая примерно в два раза меньше текущей мобильной антенны "Гонец" и разработана специально для персональных коммуникаций. Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте. Например, если вы эксплуатируете "Гонец-автономный" не для пешей группы, а на вездеходе", - добавил Манойло.

Спутниковый терминал "Гонец-автономный" позволяет обеспечить передачу текстовых и голосовых сообщений, а также небольших файлов "из любого места на карте", способен раздавать Wi-Fi сигнал мобильным устройствам и отправлять свои координаты в автоматическом режиме. Кроме того, терминал весит 3 кг и помещается в рюкзаке. Как рассказал ТАСС в июле на тот момент глава предприятия Павел Черенков, терминалом уже заинтересовались частные заказчики в лесной и туристических отраслях, а также в ТЭК.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
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