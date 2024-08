The Spectator: данные по "Северным потокам" обнародовали невовремя для Украины

Появляется все больше доказательств того, что за подрывом "Северных потоков" стояла Украина, пишет The Spectator. Американская разведка была в курсе, но якобы "не смогла" предотвратить диверсию. Следствие считает, что к теракту также причастна Польша – но до сих пор не нашло ответы на ряд неудобных вопросов.

Оуэн Маттьюз

Когда в сентябре 2022 года три из четырех веток “Северных потоков” из России в Германию были уничтожены неизвестными диверсантами, советник президента Украины Михаил Подоляк назвал подрыв “террористической атакой, спланированной Россией”, и “актом агрессии по отношению к ЕС”. Целью атаки, выведшей из строя трубопровод, по которому Германия получала 30% своего газа, была “дестабилизация экономической ситуации в Европе и нагнетание паники перед зимой”, твитнул тогда Подоляк.

Но одну важную подробность Подоляк почему-то не упомянул. Появляется все больше убедительных доказательств того, что “террористическая атака” — дело рук не России, а самой Украины. Более того, согласно последнему крупному расследованию The Wall Street Journal, американская разведка была в курсе готовящейся операции и даже попыталась ее предотвратить, но украинцы ослушались.

Вырисовывается следующая картина: небольшая, высокопрофессиональная группа гражданских и военных диверсантов действовала независимо — но при поддержке и под руководством украинских военных, с санкции самого Владимира Зеленского и на средства частных лиц. Тщательно спланированная атака на подводный трубопровод уничтожила 20 миллиардов евро инвестиций и одним махом лишила России возможности шантажировать энергией европейские страны за поддержку Киева. Диверсия также больно ударила по “Газпрому” — не только опоре российской экономики, но и стержню принудительной “газовой дипломатии” Кремля.

В то же время подрыв “Северных потоков” стал объявлением войны против ключевой энергетической инфраструктуры НАТО. “Атака такого масштаба — само по себе достаточное основание для применения положения о коллективной обороне НАТО”, — сообщил The Wall Street Journal один высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования. “Но наша ключевая инфраструктура была взорвана союзной страной, которую мы поддерживаем крупными поставками оружия и миллиардами наличных средств”. Окончательный конец поставок дешевого российского газа также ускорил превращение немецкой экономики из одной из самых динамичных в Европе в самую застойную — в 2024 году прогнозируется рост всего на 0,1%. Таким образом, подрыв “Северных потоков” считается одной из самых успешных и стратегически важных тайных операций во всей военной истории. А информация о том, что удар в действительности спланирован Украиной, замалчивалась из-за страха настроить немецкую общественность против Киева — хотя журнал The Spectator опубликовал подробный репортаж о слухах на эту тему еще в марте 2023 года. Но первый ордер на арест одного из подозреваемых немецкие прокуроры выдали лишь этим летом — и это стало первым официальным обвинением в адрес Киева со стороны западного правительства. Более того, даже он держался в секрете, покуда The Wall Street Journal не раскрыла подробности. Идея подрыва “Северных потоков” зародилась за ужином высокопоставленных офицеров и бизнесменов в Киеве в мае 2022 года, согласно многочисленным украинским источникам, знакомым с операцией из первых рук. Она финансировалась частными лицами, но курировалась действующим украинским генералом с опытом проведения специальных операций — один из участников назвал такую схему “государственно-частным партнерством”. По словам источников американской газеты, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план на том основании, что принадлежащий “Газпрому” трубопровод — законная военная цель. Однако уничтожение “Северного потока” также представляло собой прямую атаку на ключевую инфраструктуру Германии — важнейшего союзника Украины в ее решающей борьбе с Россией. Поэтому операция планировалась неофициально и под покровом тайны.

Однако к концу июня 2022 года голландская военная разведка все же узнала о готовящемся саботаже. С 2014 года голландцы обзавелись в России и Украине обширной агентурой в поисках информации о сбитом над Донбассом лайнере “Малайзийских авиалиний”, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа на борту, включая 193 гражданина Нидерландов. Среди их доверенных лиц оказался некто Роман Червинский, заслуженный украинский полковник и бывший сотрудник службы безопасности Украины (СБУ). Червинский, по собственному признанию, участвовал в “планировании и проведении операций по похищению свидетеля” по делу о сбитом самолете “Малайзийских авиалиний”. Согласно расследованию американской газеты The Washington Post и немецкой Der Spiegel, опубликованному в ноябре 2023 года, он же стал ключевым организатором диверсии на “Северных потоках” (сам Червинский свою причастность официально опроверг, хотя и похвалил миссию за эффективность.)

Голландцы незамедлительно предупредили коллег из ЦРУ. США, в свою очередь, срочно потребовали от Зеленского прекратить операцию. Президент Украины якобы согласился и приказал тогдашнему командующему армией генералу Валерию Залужному остановить диверсантов — но ему сообщили, что группа уже вышла на задание и не может быть отозвана.

Дальнейшее задокументировано немецкими правоохранительными органами во всех криминалистических подробностях. 6 сентября 2022 года пятнадцатиметровая одиннадцатиместная моторная яхта модели Bavaria Cruiser 50 под названием “Андромеда” отплыла под немецким флагом из порта Росток на Балтике. Ее арендовал у Mola Yachting некий польский подрядчик, принадлежащий двум украинцам, за 2 998 евро (2 600 фунтов стерлингов) в неделю. На борту находилось минимум шесть пассажиров — все с поддельными паспортами (так, один из них проходил как болгарин). Из-за своих размеров яхта не была оснащена автоматической идентификационной системой — но сыщики прочесали записи камер безопасности с пристаней и обнаружили, что до и после взрывов “Андромеда” швартовалась в Сандхамне, Кристиансё а также в Вике на острове Рюген. Подводные камеры обнаружили, что три трубопровода из стали толщиной 2,8 см на глубине от 80 до 90 метров на дне Балтийского моря были пробиты зарядами, а затем катастрофически взорвались под давлением содержащегося в них газа в 120 бар. В январе 2023 года на “Андромеде” прошли обыски, и немецкая прокуратура подтвердила, что обнаружила следы взрывчатки. В июне 2024 года федеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал конфиденциальный ордер на арест гражданина Украины и профессионального водолаза, предположительно руководившего операцией. Считалось, что подозреваемый скрывается в Польше, но польские власти, к вящему разочарованию немецкой полиции, никаких арестов не провели. С тех пор подозреваемый предположительно вернулся на Украину, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с ходом расследования. После неудавшегося ареста бывший глава немецкой разведки BND Август Ханнинг во всеуслышание обвинил польское правительство в соучастии в подрыве “Северных потоков”. “Совершенно очевидно, что польские спецслужбы принимали в этом участие, — заявил Ханнинг в эфире немецкой телекомпании ARD на этой неделе. — Эти решения принимались на высшем политическом уровне. И, полагаю, что между Зеленским и президентом [Польши Анджеем] Дудой была договоренность о проведении этой атаки”. Ханнинг также обвинил Польшу в том, что она предостерегла подозреваемых вместо того, чтобы сотрудничать с немецкой полицией.

Многие комментаторы поспешили с обоснованиями и даже оправданиями подрыва. “Уничтожение Украиной “Северного потока” полностью оправдано, — написал профессор Лондонской школы экономики Луис Гарикано. — Страна же борется за свое существование! Европе пора набраться смелости и понять, чтó поставлено на карту. А Германии пора прекратить это нелепое уголовное дело”. Но, по правде говоря, разоблачения появились в невыгодный для Зеленского момент. Немецкое общественное мнение неуклонно склоняется в сторону мира на Украине и требует ограничить использование поставленных Германией ракет и реактивных снарядов. Правая партия “Альтернатива” хочет как можно скорее отремонтировать трубопроводы и вновь запустить единственную уцелевшую нитку, а левый “Альянс Сары Вагенкнехт” призвал немедленно прекратить все поставки оружия в Киев “в связи с разоблачениями против Зеленского”.

Хотя немецкое расследование раскрыло массу криминалистических подробностей, в изложении источников The Wall Street Journal по-прежнему нет ответов на некоторые неудобные вопросы. Один из них — нежелание Германии признать, что она подверглась террористической атаке со стороны государства, которому сама же и помогает. Второй — сенсационное обвинение Ханнинга в том, что Польша не только покрывает подозреваемых и тормозит расследование, но и могла сыграть в подрыве самую непосредственную роль. Наконец, в историю о якобы неповиновении Залужного, которая так удобно прикрывает Зеленскому тылы, также верится с трудом — особенно с учетом того, что Залужный с тех пор был уволен. Наконец, самое подозрительное здесь то, что Украина могла осуществить диверсию с таким необычайным безрассудством — якобы вопреки воле США и без одобрения ЦРУ.

Иными словами, заговор против “Северных потоков”, сам по себе исключительный, сулит новые разоблачения.