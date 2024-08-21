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Военное обозрение

Украинские войска применяют лёгкие 80-мм РСЗО «Сеялка ВМ-5» на территории Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим продолжает делать ставку на боевые действия в Курской области. На занятые территории региона ВСУ бросает всё новые резервы и самые разнообразные виды оружия и военной техники. Войска киевского режима делают всё, чтобы сохранить контроль над уже захваченными территориями российского региона, а также чтобы продолжить застопорившееся в последние несколько суток продвижение.

Для огневой поддержки своих пехотных групп ВСУ используют в том числе реактивные системы залпового огня «Sivalka VM-5» («Сеялка») лёгкого класса.

Это 80-мм РСЗО, которые изначально создавались для спецподразделений ГУР Украины. Исходя из этого, вполне можно предположить, что в том числе и спецподразделения ГУР киевский режим использует в Курской области.

Источник изображения: topwar.ru

Непосредственно реактивные установки размещены на базе пикапов. Это увеличивает их мобильность, если речь идёт об асфальтированных дорогах, а также о той грунтовке, которую пока не размыло дождями.

Украинские «Сеялки» - вооружение, которое не отличается точностью. Стреляет по площадям на расстояние не более 5 км. Использует в обычной модификации неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Некоторые эксперты ввиду особенностей «Sivalka VM-5» («Сеялка ВМ-5») относят её к реактивным миномётам, а не к РСЗО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-8
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