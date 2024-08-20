Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил.

Белорусский военный округ (БВО) был одним из наиболее насыщенных воинскими частями в СССР, где дислоцировалась крупнейшая группировка войск. К началу 90-х годов в составе БВО находились две танковые и одна общевойсковая армии, мощь которых была дополнена мощной авиацией и ядерным арсеналом.

С тех времен Беларусь сохранила бесценное наследие советских времен – военную инфраструктуру. При этом, самыми значимыми объектами этого наследия являются аэродромы. Некоторые из них до сих пор активно эксплуатируются, а часть законсервирована на случай необходимости, которую надеемся, никогда не придется использовать.

Немногие знают, что в Беларуси насчитывалось 35 аэродромов. Большинство из них все еще способны принимать стратегическую авиацию. Между тем, некоторые из этих аэродромов находятся на консервации, но при необходимости могут быть быстро приведены в полную боевую готовность.

Ярким примером качественной и быстрой расконсервации такого объекта является модернизация аэродрома Лунинец в 2021 году. Тогда была расширена взлетно-посадочная полоса (ВПП), реконструированы здания, построены склады и проложены новые коммуникации. Всего за несколько месяцев в составе Вооруженных Сил Беларуси появился новый стратегический объект.

«Вообще в Беларуси все аэродромы необыкновенно гостеприимны, душевны и прекрасны. Нам в этом плане догонять и догонять», – отметил российский летчик ВКС, недавно побывавший на одном из белорусских аэродромов.

Стоит подчеркнуть, что подготовка аэродромов для приема дополнительной авиации является ключевым фактором для эффективного функционирования авиации, как в мирное время, так и в условиях боевых действий. В частности, белорусские военные постоянно учитывают опыт современных конфликтов, включая СВО.

Так, первоначально проводится оценка текущего состояния аэродрома, планируются время и ресурсы для его восстановления. Основные элементы включают взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, стоянки для воздушных судов и технические сооружения. При необходимости восстанавливаются или строятся новые ангары и склады, особое внимание уделяется хранению боеприпасов. Важно обеспечить наличие топлива, запчастей и техники для обслуживания авиации.

Организация связи и систем управления, а также обеспечение безопасности, включая охрану объектов и контроль доступа, занимают ключевое место. Все аэродромы Беларуси оснащены защищенными местами для стоянки воздушных судов и современными защитными системами, в том числе РЭБ от вражеских БПЛА.

Таким образом, подготовка аэродромов – это комплексный процесс, от которого зависит успешное выполнение боевых задач. Сегодня с уверенностью можно сказать, что готовность белорусских аэродромов позволяет разместить как белорусскую авиацию, так и российские самолеты, которые могут прибыть в любой момент.

Павел Ковалев