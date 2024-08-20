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ТАСС

Шольц утверждает, что ФРГ останется крупнейшим донором Украины в Европе

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Канцлер подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Киев

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что его страна продолжит оказывать помощь Киеву и останется крупнейшим донором Украины в Европе.

"Германия является и останется страной, больше всего в Европе поддерживающей Украину. И мы продолжим поддержку - посредством кредита в 50 млрд евро, который мы запустили в G7", - написал он в X (ранее Twitter). "С его помощью Украина может в большом объеме закупать оружие. Она может опираться на это", - добавил Шольц.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 17 августа сообщила, что ФРГ должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно бюджетному планированию, новых средств на эти цели нет. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и министерства финансов.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением по бюджету на 2025 год на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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