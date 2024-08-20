«Потенциал исчерпан». Зачем ВСУ взрывают мосты в Курской области?

Один из поврежденных мостов через реку Сейм в Курской области.

Полковник Ходаренок: ВСУ рушат мосты под Курском, так как не планируют наступать

Военные действия в Курской области по-прежнему в центре внимания как в России, так и в мире. Ночью 19 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через реку Сейм, разрушив три пролета. Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Украинские политологи, военные эксперты и журналисты на Западе подчас подают события в Курской области как «поворотный пункт войны», «событие, которое изменит все» или, по меньшей мере, как «кардинальный перелом в ходе боевых действий».

Однако мало того, что подобные высказывания мало соотносятся с реальностью, так и аналогичные оценки (а подаются они авторами, как правило, в состоянии эйфории и экзальтации) явно преждевременны, поскольку ситуация, что называется, находится в развитии.

Подведем только промежуточные итоги операции ВСУ. В настоящее время противник контролирует территорию примерно в 1 тыс. кв. км и несколько десятков населенных пунктов. К слову, успехи любой армии в ходе вооруженной борьбы никогда не измерялись квадратными километрами, о которых так любят в последнее время говорить в ВСУ. Тут важны совершенно другие показатели и результаты.

Подразделения и части украинской армии за почти две недели вклинились в оборону наших войск на глубину от 12 до 25 км и по фронту до 40 км. Но это не более чем тактический успех. И отнюдь не выдающийся результат в сфере военного искусства.

К примеру, 56-й моторизованный корпус Вермахта под командованием генерал-лейтенанта Эриха фон Манштейна за четыре дня летом 1941 года прошел 300 км. 6-я гвардейская танковая армия Красной Армии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе 1945 года продвинулась на глубину более 800 км, наступая со среднесуточным темпом 82 км.

Так что в историю войн и военного искусства продвижение ВСУ за две недели на 25 км золотыми буквами вряд ли будет вписано.

А если учесть, что войск ВС РФ на этом направлении практически не было, и противник в полном объеме воспользовался фактором внезапности, то даже и это продвижение не выглядит каким-либо приличным результатом. И говорить о стратегических подвижках в ходе вооруженной борьбы по результатам событий в Курской области пока явно не стоит.

Что стоит за взрывами мостов?

Вместе с тем наступательный потенциал группировки ВСУ, действующей на этом направлении, в целом исчерпан, и противник переходит к обороне и фортификационному оборудованию местности. Известий о дальнейшем продвижении украинской армии уже нет.

По данным Telagram-канала SHOT, ВСУ в ночь на 19 августа разрушили третий (последний) мост через реку Сейм в Курской области. Днем ранее, 18 августа, украинские военные ударом РСЗО HIMARS уничтожили еще один мост через реку Сейм в районе населенного пункта Званное в Курской области, а 16 августа ударом ВСУ был уничтожен автомобильный мост в Глушковском районе.

Удары ВСУ по мостам через реку Сейм подаются украинскими экспертами как способ нарушить тыловое и техническое обеспечения российских войск, ведущих в настоящее время оборонительные действия в Курской области, или как средство для окружения подразделений ВС РФ.

Однако на эти удары ВСУ можно посмотреть и под другим углом зрения. Если противник планирует продолжать наступательные действия, то одна из важнейших задач в ходе стремительных прорывов - захват мостов на территории противника в исправном состоянии. В этих целях формируются передовые отряды, их командирами назначаются инициативные и храбрые офицеры, хорошо проявившие себя в предыдущих боях.

Но если ВСУ приступили к разрушению мостов, то это означает, что противник переходит к обороне и не планирует дальнейшего продвижения в глубину России.

Теперь дело за ответными действиями российской армии.

В настоящее время идет сосредоточение сил и средств, создание ударных группировок, подвоз необходимого объема материальных средств.

Так что окончательные итоги событий в Курской области можно будет подводить только по завершению успешной наступательной операции ВС РФ, которую так ждут в российском обществе. Только тогда будет очевиден общий результат этих боевых действий и их примерное место в истории военной операции.

Что касается предварительных выводов, то в который раз стала просто осязаема определяющая роль стратегических резервов в ходе ведения вооруженной борьбы (всех видов Вооруженных сил и родов войск), единого командования в регионе, где возник кризис, своевременного и точного информирования по обстановке Верховного главнокомандования для принятия оперативных мер неотложного характера.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок