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Военное обозрение

«Только усугубляет ситуацию на Донбассе»: Рёпке раскритиковал решение Зеленского перебросить резервы в Курскую область

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия стремительно расширяет плацдарм и уже находится в 7-8 км от Покровска, из которого начата принудительная эвакуация населения. Ситуация на Донбассе катастрофическая, пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

Эксперт снова раскритиковал решение Зеленского о переброске резервов в Курскую область России, вместо того, чтобы отправить их на Покровское направление. По его словам, российская армия ежедневно расширяет зону контроля, продвигаясь к крупным городам, также являющимися логистическими центрами. Чтобы остановить российское наступление, необходимы дополнительные силы, но они отправлены в российский регион.

Пусть я вновь делаю себя непопулярным — ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там.

- пишет Рёпке, добавляя, что наступление в Курской области только усугубляет ситуацию для ВСУ на Донбассе.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, курская авантюра Зеленского будет стоить Киеву всего Покровского направления и откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область. Пока Сырский рассказывает Зеленскому о якобы выстроенной обороне ВСУ в направлении Покровска и Торецка, российские войска выходят к этим городам, успевая наступать в нескольких направлениях. В украинских околовоенных пабликах никакой уверенности в том, что ВСУ отстоят эти города нет, заявляется о скором падении Селидово, которое позволит российской армии также выйти в тыл кураховской группировке ВСУ.

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Страны
Россия
Украина
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