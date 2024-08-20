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Генерал-майор вооруженных сил Австралии Мик Райан ошибочно убежден, что в случае вооруженного конфликта с Белоруссией ВСУ "легко справятся с жалкой белорусской армией". При этом австралийский военный утверждает, что Киев разместил войска на северной границе Украины якобы исключительно потому, что с территории Белоруссии на начальном этапе СВО вошли подразделения российской армии.

По мнению Райана, украинское руководство считает Белоруссию потенциальной передовой осью для вероятного будущего российского вторжения, однако при этом командование ВСУ не рассматривает возможность атаки на белорусскую территорию.

Генерал австралийской армии считает, что, если бы ВСУ вторглись в Белоруссию, они бы очень быстро справились с "довольно маленькой и слабой белорусской армией". Кроме того, по мнению Райана, Украина не заинтересована в конфликтах с соседними странами и опасения президента Белоруссии Александра Лукашенко на самом деле якобы являются абсолютно беспочвенными.

В то же время сообщается, что Белоруссия вынуждена наращивать группировку сил ВВС и войск ПВО на границе с Украиной, поскольку Минск фиксирует у своих границ 30-40 полетов разведывательной авиации НАТО в неделю. Кроме того, украинские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что оборона западных границ Белоруссии совместно проработана Минском и Москвой, и при необходимости оборонительные планы могут измениться на наступательные.