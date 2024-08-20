Банк "Новиком" на форуме "Армия-2024" подписал соглашений на 70 млрд рублей

В рамках форума "Новиком" заключил соглашения с предприятиями практически всех холдинговых компаний госкорпорации "Ростех" - Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорацией и другими

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Новиком" - дочерний банк "Ростеха" - в рамках форума "Армия-2024" подписал с крупными промышленными предприятиями соглашения на общую сумму 70 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Дочерний банк "Ростеха" провел активную работу на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". За три дня мероприятия "Новиком" подписал соглашения с крупными промышленными предприятиями на общую сумму 70 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе форума "Новиком" заключил соглашения с предприятиями практически всех холдинговых компаний госкорпорации "Ростех" - Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорацией, концерном "Радиоэлектронные технологии" и другими.

"Новиком" окажет финансовую поддержку производств беспилотных летательных аппаратов, электронных компонентов, оптических приборов и другой высокотехнологичной продукции. Также финансирование банка поспособствует реализации приоритетных проектов авиастроения, двигателестроения, радиоэлектроники и других отраслей", - подчеркнули в пресс-службе.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса являются одним из драйверов технологического развития России, считает председатель правления банка "Новиком" Елена Георгиева.

"Эти приоритеты нашли отражение и в новых соглашениях, заключенных на форуме, и в предложениях по доработке инструментов финансирования ОПК, которые мы сформулировали по итогам собственных деловых мероприятий. Кроме того, в этом году "Новиком" принял участие в форуме с обновленным брендом, который в полной мере отражает миссию банка по поддержке отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности", - прокомментировала Георгиева итоги форума.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходил с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.