Войти
Военное обозрение

«До особого распоряжения»: Александр Ходаковский принял решение приостановить публикации в своём Telegram-канале

391
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский принял решение о временном прекращении общения с читателями путем новых публикаций. Как написал командир батальона «Восток» в своем ТГ-канале, до «особого распоряжения».

Ходаковский временно закрывает свой Telegram-канал, пояснив это тем, что его стиль общения неприемлем для действующего руководителя силового подразделения. Он подчеркнул, что в выборе дальнейшего общения посредством канала или созданием спецподразделений Росгвардии, выбрал второе. Поэтому публикации на канале приостанавливаются до «особого распоряжения».

Время сейчас такое, что нужно быть максимально полезным. Я пытался это делать на двух поприщах: служа Родине в рядах Росгвардии, куда меня пригласили под определённые задачи, и общаясь с вами посредством канала

- заявил Ходаковский.

По его словам, теперь он сосредоточится на создании спецподразделений в республике, а пообщаться с читателями сможет попозже, если в этом еще будет необходимость. Также он призвал не забывать батальон «Восток», к созданию которого он имеет самое непосредственное отношение.

В настоящее время я вынужден делать выбор: или продолжать наше общение, или продолжать начатое дело по созданию спецподразделений Росгвардии ДНР. Я пришёл к выводу, что наше общение мы сможем продолжить и позже, а вот начатое дело я остановить не могу

- добавил замначальника Росгвардии по ДНР.

Напомним, что Александр Ходаковский до 2014 года служил в подразделении «Альфа» СБУ, в ходе Русской весны перешел на сторону ДНР. Создал бригаду «Восток», с которой воевал против ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росгвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 17:50
  • 1
В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам
  • 20.08 16:28
  • 3906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.08 14:10
  • 1
В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами
  • 20.08 13:14
  • 0
Натовское зверье: эстонский шакал и литовский стервятник
  • 20.08 11:03
  • 1
Зачем России нужны надрельефные транспортники
  • 20.08 07:22
  • 1
России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков
  • 20.08 07:17
  • 1
Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам
  • 20.08 00:45
  • 572
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию