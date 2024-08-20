«До особого распоряжения»: Александр Ходаковский принял решение приостановить публикации в своём Telegram-канале

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский принял решение о временном прекращении общения с читателями путем новых публикаций. Как написал командир батальона «Восток» в своем ТГ-канале, до «особого распоряжения».

Ходаковский временно закрывает свой Telegram-канал, пояснив это тем, что его стиль общения неприемлем для действующего руководителя силового подразделения. Он подчеркнул, что в выборе дальнейшего общения посредством канала или созданием спецподразделений Росгвардии, выбрал второе. Поэтому публикации на канале приостанавливаются до «особого распоряжения».

Время сейчас такое, что нужно быть максимально полезным. Я пытался это делать на двух поприщах: служа Родине в рядах Росгвардии, куда меня пригласили под определённые задачи, и общаясь с вами посредством канала

- заявил Ходаковский.

По его словам, теперь он сосредоточится на создании спецподразделений в республике, а пообщаться с читателями сможет попозже, если в этом еще будет необходимость. Также он призвал не забывать батальон «Восток», к созданию которого он имеет самое непосредственное отношение.

В настоящее время я вынужден делать выбор: или продолжать наше общение, или продолжать начатое дело по созданию спецподразделений Росгвардии ДНР. Я пришёл к выводу, что наше общение мы сможем продолжить и позже, а вот начатое дело я остановить не могу

- добавил замначальника Росгвардии по ДНР.

Напомним, что Александр Ходаковский до 2014 года служил в подразделении «Альфа» СБУ, в ходе Русской весны перешел на сторону ДНР. Создал бригаду «Восток», с которой воевал против ВСУ.