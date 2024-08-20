«До особого распоряжения»: Александр Ходаковский принял решение приостановить публикации в своём Telegram-канале

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Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский принял решение о временном прекращении общения с читателями путем новых публикаций. Как написал командир батальона «Восток» в своем ТГ-канале, до «особого распоряжения».
Ходаковский временно закрывает свой Telegram-канал, пояснив это тем, что его стиль общения неприемлем для действующего руководителя силового подразделения. Он подчеркнул, что в выборе дальнейшего общения посредством канала или созданием спецподразделений Росгвардии, выбрал второе. Поэтому публикации на канале приостанавливаются до «особого распоряжения».
- заявил Ходаковский.
По его словам, теперь он сосредоточится на создании спецподразделений в республике, а пообщаться с читателями сможет попозже, если в этом еще будет необходимость. Также он призвал не забывать батальон «Восток», к созданию которого он имеет самое непосредственное отношение.
- добавил замначальника Росгвардии по ДНР.
Напомним, что Александр Ходаковский до 2014 года служил в подразделении «Альфа» СБУ, в ходе Русской весны перешел на сторону ДНР. Создал бригаду «Восток», с которой воевал против ВСУ.