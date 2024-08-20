Акции немецкого оборонного гиганта Rheinmetall падают на фоне сообщений о сокращении военной помощи Украине

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают западные СМИ, включая Reuters и The Wall Street Journal, стоимость акций оборонного гиганта из Германии - концерна Rheinmetall - сегодня стала идти вниз.

Западные аналитики связывают это с недавними сообщениями о планах Берлина по сокращению военной помощи Украине. The Wall Street Journal пишет, что после публикации в немецком издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung материала о том, что у Германии больше нет средств для военных нужд Киева, акции Rheinmetall упали на 4,5 процента.

Стоит отметить, что этот оборонный гигант заработал немало денег на заказах для Украины. Только в этом году его акции выросли почти на 90 процентов на заказах немецкого правительства для Украины. К лету 2024 года концерн имел заказы на сумму более 48 миллиардов евро. Не так давно концерн Rheinmetall приобрел в США поставщика запчастей для военной техники – компанию Loc Performance Products.

По данным немецких СМИ, правительство Германии планирует в целях сокращения бюджетных расходов уменьшить военную помощь Киеву в следующем году почти вдвое от нынешнего объема. А в 2027 году она должна сократиться в десять раз.

Напомним, что Германия занимает первое место в Европе по объемам военной помощи Украине и в мире уступает лишь США.