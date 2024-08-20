Лавров: ответ Киеву по Курской области находится в ведении Путина

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вопрос об ответных мерах России на атаку со стороны Украины на Курскую область находится в ведении верховного главнокомандующего и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина о том, какой ответ стоит ожидать Киеву со стороны Москвы.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, в результате обстрела пострадали и поступили в медучреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 3 460 военных, 50 танков, 45 бронетранспортеров. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.