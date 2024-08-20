Лавров: Путин четко сказал, что никаких переговоров с Киевом быть не может

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может, - отметил Лавров. - Еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже".