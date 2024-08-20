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ТАСС

Лавров: Путин четко сказал, что никаких переговоров с Киевом быть не может

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© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может, - отметил Лавров. - Еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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