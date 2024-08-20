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ТАСС

Вагенкнехт потребовала убрать пункт о военной помощи Киеву из проекта бюджета-2025

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

В соответствии с коалиционным соглашением на поддержку Украины планируется выделить €4 млрд, это в два раза меньше, чем в 2024 году

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ убрать из проекта госбюджета на 2025 год пункт об оказании военной помощи Украине в свете сообщений о причастности Киева к подрыву "Северных потоков".

В соответствии с коалиционным соглашением по бюджету на 2025 год на военную поддержку Украины планируется выделить €4 млрд. Это в два раза меньше, чем в 2024 году.

"Эти средства должны быть полностью вычеркнуты самое позднее после новых разоблачений по атакам на Nord Stream", - заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) в интервью газете Rheinische Post. "Вместо того, чтобы и дальше заставлять немецких налогоплательщиков финансировать, в том числе через ЕС, украинский госбюджет и поставки оружия, пора бы говорить о возмещении ущерба", - считает она.

Ранее Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke призвала создать в Бундестаге комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков" с целью определения роли правительства Германии в этом деле. Если окажется, что германские власти заранее знали о плане нападения, то, по ее словам, будет иметь место скандал века в немецкой политике. Тот факт, что правительство Германии до сих пор ничего не предприняло для прояснения ситуации, усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей в ФРГ коалиции, резюмировала депутат.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit 14 августа сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Согласно имеющимся данным, сейчас подозреваемый скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на "Северных потоках". В свою очередь представитель кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" имеет наивысший приоритет для правительства ФРГ.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задачей Запада в теме расследования подрыва газопроводов является снятие с себя ответственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что у РФ "нет сомнений", что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. 

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