Комплексы "Бал" и "Бастион" Балтфлота отработали ракетные удары по "противнику" в море

В пресс-службе флота сообщили, что в мероприятии задействовано порядка 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота в ходе учений отработали задачи по нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника в Балтийском море, сообщила пресс-служба флота. В мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

"На побережье Калининградской области ракетчики проводят мероприятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчеты стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по развертыванию комплексов, по проверке работоспособности систем ракет, а также выполняют мероприятия по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

"К тренировкам привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - уточнила пресс-служба.

О комплексах

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях. Пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.