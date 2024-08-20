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Известия.ru

Патрушев рассказал об усилении США кампании по дискредитации России в Арктике

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Источник изображения: Фото: ТАСС/ИТАР/Пресс-служба Геологического института

Патрушев: Россия не может не реагировать на рост военного присутствия США в Арктике

США и их союзники наращивают военное присутствие в Арктике и усиливают кампанию по дискредитации действий России в этом регионе, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. С таким тезисом он выступил в Мурманске на совещании по национальной морской политике, передает корреспондент «Известий».


«США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, Россия не может не реагировать на агрессивные действия. Одним из приоритетов обеспечения национальной морской политики станет «расширение возможностей Вооруженных сил России, включая повышение боеготовности Северного флота».

«Вместе с тем мы готовы возобновить диалог и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество с арктическими государствами в интересах мирного освоения Арктики на основе уважения наших национальных интересов», — отметил Патрушев.

Он напомнил, что Россия с 2021 по 2023 год председательствовала в Арктическом совете — основной площадке для диалога о судьбе региона — и предлагала конструктивную повестку совместных мероприятий по развитию Арктики на основе баланса экономических, экологических и социальных факторов.

В понедельник Патрушев провел в Мурманске совещание о национальной морской политике в Арктике, развитии Северного морского пути, а также морского порта и судостроения в Мурманске. Это стало первым рабочим совещанием с участием помощника президента, после того как он возглавил Морскую коллегию.

Ранее в интервью «Известиям» Патрушев заявил, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все остальные государства региона, «вместе взятые». Также он сообщил, что Россия придерживается политики мирного развития Арктического региона, подобные вопросы станут на повестке создаваемого в Морской коллегии Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Патрушев подчеркнул, что Севморпуть является национальной российской транспортной магистралью.

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