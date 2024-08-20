Кадыров ответил на пост Маска благодарностью за Starlink

Глава Чечни отметил, что "скорость связи в зоне СВО вообще огонь"

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее сообщил о подаренном Илоном Маском электропикапе Cybertruck, прокомментировал его пост с опровержением информации о подарке, поблагодарив его на этот раз за Starlink.

"Отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь. От бойцов отдельный респект", - написал он в Telegram-канале.

Он также посоветовал Маску не обращать внимания на отсталых и непосвященных людей, а также продажные СМИ. "Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец", - добавил он.

Ранее Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck и испытал его. Он также пообещал направить машину в зону СВО и пригласил Маска посетить Грозный. Позже американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla заявил, что не дарил главе Чечни электропикап Cybertruck.