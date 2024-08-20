Путин заявил о готовности РФ всячески способствовать нормализации отношений Еревана и Баку

Баку. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил готовность России содействовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия.

"Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы способствовать делимитации и демаркации границ (между Азербайджаном и Арменией), имея в виду наличие у нас соответствующих документов со времен Советского Союза", - сказал Путин после переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он добавил, что Россия готова содействовать "разблокированию трансграничных маршрутов и установлению гуманитарных контактов".

"Исходим из того, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечают коренным интересам всех государств этого региона", - заключил Путин.