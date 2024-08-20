Войти
Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечена южноафриканская ББМ Mbombe 6, оснащенная украинским боевым модулем «Копье»

369
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Изображения, опубликованные украинскими военными в социальных сетях, указывают на то, что южноафриканская боевая бронированная машина Mbombe 6x6, оснащенная боевым модулем «Копье», находится на вооружении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины, пишет издание Army Recognition.

В материале говорится, что 18 апреля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский присутствовал на презентации ряда модернизированной военной техники, включая Mbombe 6x6 с вышеупомянутым боевым модулем украинского производства. При этом журналисты предполагают, что сам броневик также мог быть построен на Украине по лицензии от южноафриканской компании Paramount Group.

В качестве аргумента авторы статьи пишут, что украинский ВПК уже производит боевые машины «Шахтерик», «Сикач» и «Лис», которые по сути являются лицензионными копиями американских M113, HMMWV и MaxxPro соответственно.

Что касается Mbombe 6, броневик представляет собой низкопрофильную, очень маневренную боевую машину пехоты с колесной формулой 6x6, предназначенную для перевозки полезной нагрузки в условиях сложной местности. При этом он может быть сконфигурирован как бронетранспортер или боевая бронированная машина. Конструкция Mbombe позволяет интегрировать в нее различные системы вооружения и обеспечивает высокий уровень защиты военнослужащих.

На фоне вышесказанного возникает вопрос, каким образом Киев добился от Paramount Group разрешения на производство данных машин. Ведь Южная Африка является членом БРИКС и ближайшим союзником России. Кроме того, еще относительно недавно страна пыталась выступать в качестве посредника для дипломатического урегулирования украинского конфликта, а теперь ВСУ используют против ВС РФ ее вооружение.

Впрочем, производство украинским ВПК ББМ Mbombe является лишь версией авторов статьи. В целом же машина активно экспортируется в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Между тем, если даже один из импортеров данной военной продукции и решил перепродать ее Киеву, то он в любом случае должен был получить на это разрешение от властей Южной Африки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
M113 БТР
Компании
Paramount Group
Минoбороны РФ
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 17:50
  • 1
В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам
  • 20.08 16:28
  • 3906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.08 14:10
  • 1
В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами
  • 20.08 13:14
  • 0
Натовское зверье: эстонский шакал и литовский стервятник
  • 20.08 11:03
  • 1
Зачем России нужны надрельефные транспортники
  • 20.08 07:22
  • 1
России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков
  • 20.08 07:17
  • 1
Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам
  • 20.08 00:45
  • 572
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию