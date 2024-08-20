На вооружении ВСУ замечена южноафриканская ББМ Mbombe 6, оснащенная украинским боевым модулем «Копье»

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Изображения, опубликованные украинскими военными в социальных сетях, указывают на то, что южноафриканская боевая бронированная машина Mbombe 6x6, оснащенная боевым модулем «Копье», находится на вооружении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины, пишет издание Army Recognition.

В материале говорится, что 18 апреля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский присутствовал на презентации ряда модернизированной военной техники, включая Mbombe 6x6 с вышеупомянутым боевым модулем украинского производства. При этом журналисты предполагают, что сам броневик также мог быть построен на Украине по лицензии от южноафриканской компании Paramount Group.

В качестве аргумента авторы статьи пишут, что украинский ВПК уже производит боевые машины «Шахтерик», «Сикач» и «Лис», которые по сути являются лицензионными копиями американских M113, HMMWV и MaxxPro соответственно.

Что касается Mbombe 6, броневик представляет собой низкопрофильную, очень маневренную боевую машину пехоты с колесной формулой 6x6, предназначенную для перевозки полезной нагрузки в условиях сложной местности. При этом он может быть сконфигурирован как бронетранспортер или боевая бронированная машина. Конструкция Mbombe позволяет интегрировать в нее различные системы вооружения и обеспечивает высокий уровень защиты военнослужащих.

На фоне вышесказанного возникает вопрос, каким образом Киев добился от Paramount Group разрешения на производство данных машин. Ведь Южная Африка является членом БРИКС и ближайшим союзником России. Кроме того, еще относительно недавно страна пыталась выступать в качестве посредника для дипломатического урегулирования украинского конфликта, а теперь ВСУ используют против ВС РФ ее вооружение.

Впрочем, производство украинским ВПК ББМ Mbombe является лишь версией авторов статьи. В целом же машина активно экспортируется в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Между тем, если даже один из импортеров данной военной продукции и решил перепродать ее Киеву, то он в любом случае должен был получить на это разрешение от властей Южной Африки.