Войти
ТАСС

Дания выделит еще $116 млн на военную поддержку Украины

352
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Средства предназначены для закупки продукции у украинского ВПК, а также через иностранных партнеров

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 783 млн крон (около $116 млн). Эта поддержка поможет "удовлетворить военные потребности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", сообщает Минобороны королевства.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

Средства предназначены для закупки продукции у украинского ВПК, а также через иностранных партнеров. В частности, для закупок у ВПК Украины зарезервировано 112 млн крон (около $16,6 млн).

В пресс-релизе говорится, что "по оперативным соображениям и соображениям безопасности детальное содержание этого пакета помощи не раскрывается". Финансирование осуществляется из фонда "Украина" при одобрении парламентским комитетом по финансам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 17:50
  • 1
В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам
  • 20.08 16:28
  • 3906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.08 14:10
  • 1
В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами
  • 20.08 13:14
  • 0
Натовское зверье: эстонский шакал и литовский стервятник
  • 20.08 11:03
  • 1
Зачем России нужны надрельефные транспортники
  • 20.08 07:22
  • 1
России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков
  • 20.08 07:17
  • 1
Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам
  • 20.08 00:45
  • 572
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию