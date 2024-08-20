Дания выделит еще $116 млн на военную поддержку Украины

Средства предназначены для закупки продукции у украинского ВПК, а также через иностранных партнеров

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 783 млн крон (около $116 млн). Эта поддержка поможет "удовлетворить военные потребности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", сообщает Минобороны королевства.

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Средства предназначены для закупки продукции у украинского ВПК, а также через иностранных партнеров. В частности, для закупок у ВПК Украины зарезервировано 112 млн крон (около $16,6 млн).

В пресс-релизе говорится, что "по оперативным соображениям и соображениям безопасности детальное содержание этого пакета помощи не раскрывается". Финансирование осуществляется из фонда "Украина" при одобрении парламентским комитетом по финансам.