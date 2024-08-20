На "Армии" показали более 20 тыс. единиц продукции военного и двойного назначения

Их представили в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов, говорится в пресс-релизе организаторов форума

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские и зарубежные предприятия представили на форуме "Армия-2024" более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов по итогам форума.

"В рамках статической экспозиции, сформированной с акцентом на проведение специальной военной операции, более 1 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов", - говорится в тексте сообщения.

Так, выставка образцов военного назначения была представлена на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот". В рамках отдельной экспозиция продемонстрировали образцы техники, эффективно зарекомендовавшие себя в ходе проведения спецоперации.

"Среди них боевая машина пехоты БМП-2М с боевым отделением "Бережок", основной боевой танк Т-90М "Прорыв", основной боевой танк Т-80БВМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, самоходное артиллерийское орудие "Флокс" калибра 120 мм, самоходное артиллерийское орудие "Мальва" калибра 152 мм, береговой ракетный комплекс "Бастион", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С" калибра 300 мм, тяжелая огнеметная система "ТОС-2", инженерная система дистанционного минирования, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М2К", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Гибка-С", - перечислили в сообщении.

Также "Рособоронэкспорт" в целях продвижения российской продукции военного назначения на международной арене, сформировал экспозицию экспортных образцов вооружения и техники. Впервые была развернута отдельная статистическая экспозиция "Народного ВПК" с инициативными разработками, которые направляются в зону спецоперации. "На площади свыше 2 тыс. квадратных метров представлены более 250 экспонатов от 100 компаний-участников", - добавили в пресс-релизе.

На форуме представили 19 трофейных образцов вооружения и военной техники, добытые в ходе специальной военной операции. На площадке экспозиции, в частности, разместили бронеавтомобиль KIRPI, БМП Bradley, Marder, HMMWV M1151, БТР Saxon AT 105, Maxxpro, танки Abrams, Leopard 2А6.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходил с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС выступал стратегическим медиапартнером форума.