Посол Азербайджана в РФ заявил, что в Нагорном Карабахе может появиться российское генконсульство

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В Азербайджане может появиться генконсульство России, в настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Как заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью информационному агентству ТАСС, российская сторона выразила желание открыть свое генконсульство, поскольку в настоящее время в России функционируют два азербайджанских генконсульства — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

При этом, по словам азербайджанского дипломата, учитывая размеры России и количество проживающих на ее территории азербайджанцев, наличие генконсульств является естественным. Однако в самом Азербайджане в настоящее время поле для работы консульств является более ограниченным. Но, тем не менее, продолжается работа в этом направлении, предлагаются различные варианты.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что в ближайшее время может начаться подготовка к открытию российского генконсульства в азербайджанском городе Ханкенди (Степанакерт).

В ходе своего визита в Баку президент России Владимир Путин поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за приглашение и рассказал, что они давно договаривались о визите. Алиев, в свою очередь, отметил, что азербайджанская сторона удовлетворена существующим уровнем взаимодействия с Москвой. В рамках визита российского лидера в Азербайджан Путин и Алиев обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов.